Arsenal está perto de Bruno Guimarães - Rafael Ribeiro / CBF

Arsenal está perto de Bruno GuimarãesRafael Ribeiro / CBF

Publicado 31/07/2026 14:51 | Atualizado 31/07/2026 18:37

Rio - Depois de semanas de negociações, o Arsenal está bem perto de anunciar a contratação de Bruno Guimarães . De acordo com o jornal francês "L'Equipe", os Gunners vão desembolsar algo em torno de 90 milhões de euros (cerca de R$ 524 milhões), junto ao Newcastle.

A oficialização do negócio ainda depende da definição de alguns detalhes, como os valores dos bônus e das comissões dos agentes. A expectativa é de que a transferência seja concluída nos próximos dias.

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo com quatro assistências. O brasileiro acabou ficando marcado negativamente por perder um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, que selou a eliminação na competição.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 joga no Newcastle. O meia esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.