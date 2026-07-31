Troféu da Copa do MundoCarl de Souza / AFP
Jornal inglês simula Copa do Mundo sem europeus; veja o resultado
Veículo utilizou um 'supercomputador' para prever como seria o torneio
Jornal inglês simula Copa do Mundo sem europeus; veja o resultado
Veículo utilizou um 'supercomputador' para prever como seria o torneio
Flamengo recebe investidas por jogadores, mas não facilita saídas
Diretoria tem nomes que trata como inegociáveis, enquanto outros ainda podem sair
Árbitro empurra jogador argentino durante discussão em jogo do Boca Juniors
Wilmar Roldán reagiu após Leandro Paredes encostar em seu braço
Endrick é relacionado para amistoso do Real Madrid em meio a impasse
Jogador, que sofre risco de ser emprestado novamente, busca minutos em campo sob olhares de José Mourinho
Impasse com Real faz Arsenal voltar a sonhar com Vini Jr
Atacante, de 26 anos, tem contrato até junho de 2027
Crise nos bastidores do Flamengo? Pressão sobre Jardim aumenta
Resultados abaixo das expectativas, críticas ao desempenho da equipe e sinais de desgaste interno colocam o treinador no centro das atenções
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.