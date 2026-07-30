Bruno Guimarães em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/07/2026 16:44

Primeiro, os Gunners sinalizaram com 65 milhões de libras (cerca de R$ 443 milhões), depois a oferta foi para 70 milhões de libras (cerca de R$ 477 milhões). Mesmo depois do terceiro reajuste, a tendência é que o Newcastle rejeite.

O clube inglês já disse que não tem o interesse de se desfazer de Bruno Guimarães na atual janela de transferências. O brasileiro, de 28 anos, é peça fundamental no elenco e defende o clube desde 2022. Porém, o volante deseja atuar no Arsenal.

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo com quatro assistências. O brasileiro acabou ficando marcado negativamente por perder um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, que selou a eliminação na competição.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 joga no Newcastle. O meia esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.