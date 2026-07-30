Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF
Em última cartada, Arsenal deve propor R$ 581 milhões por meia da Seleção
Jogador, de 28 anos, deseja a transferência
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