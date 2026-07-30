Presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado de Donald Trump - Franck Fife / AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado de Donald TrumpFranck Fife / AFP

Publicado 30/07/2026 16:38

A Fifa divulgou, na última terça-feira (28), um plano para criar uma empresa responsável por administrar suas principais competições. A proposta prevê a venda de 20% das ações por 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 21 bilhões), participação que será distribuída pela Thrive Eternal, fundo comandado por Joshua Kushner, irmão mais novo de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Rio -. A proposta prevê a venda de 20% das ações por 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 21 bilhões), participação que será distribuída pela Thrive Eternal, fundo comandado por Joshua Kushner, irmão mais novo de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Batizada de FIFA Forward Enterprise (FFE), a nova subsidiária concentrará a gestão comercial de torneios como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. A empresa foi avaliada em US$ 20 bilhões (cerca de R$ 102 bilhões), e a venda da fatia minoritária ainda depende da aprovação das 211 federações filiadas à entidade.



De acordo com a Fifa, o valor arrecadado será utilizado para ampliar os repasses às associações nacionais. Atualmente, cada federação recebe cerca de R$ 41 milhões por ciclo, quantia que poderá ultrapassar R$ 100 milhões até a Copa do Mundo de 2030 caso a proposta seja aprovada.



Criada em abril deste ano, a Thrive Eternal é comandada por Joshua Kushner. Embora tenha histórico de proximidade com o Partido Democrata nos Estados Unidos, o empresário mantém laços familiares com Jared e Carlos Kushner, ambos ligados ao governo de Donald Trump. A Fifa, no entanto, não explicou quais critérios levaram à escolha da empresa para conduzir a operação.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato