Batizada de FIFA Forward Enterprise (FFE), a nova subsidiária concentrará a gestão comercial de torneios como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. A empresa foi avaliada em US$ 20 bilhões (cerca de R$ 102 bilhões), e a venda da fatia minoritária ainda depende da aprovação das 211 federações filiadas à entidade.
De acordo com a Fifa, o valor arrecadado será utilizado para ampliar os repasses às associações nacionais. Atualmente, cada federação recebe cerca de R$ 41 milhões por ciclo, quantia que poderá ultrapassar R$ 100 milhões até a Copa do Mundo de 2030 caso a proposta seja aprovada.
Criada em abril deste ano, a Thrive Eternal é comandada por Joshua Kushner. Embora tenha histórico de proximidade com o Partido Democrata nos Estados Unidos, o empresário mantém laços familiares com Jared e Carlos Kushner, ambos ligados ao governo de Donald Trump. A Fifa, no entanto, não explicou quais critérios levaram à escolha da empresa para conduzir a operação.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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