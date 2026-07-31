Vasco e Botafogo têm adversários definidos na Sul-AmericanaMatheus Lima/Vasco e Vitor Silva/Botafogo

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Rio - Definidos os últimos classificados para as oitavas de final da Sul-Americana, chegou a hora de Vasco e Botafogo conhecerem seus caminhos rumo à decisão do torneio. Os dois cariocas terão "pedreiras" pela frente, mas podem sonhar com um lugar na final, em Barranquilla, na Colômbia.

Vasco tem quatro campeões da América no caminho

O chaveamento do Cruz-Maltino está longe de ser fácil. Logo nas oitavas, o time de São Januário enfrentará um tricampeão da Libertadores: o Olimpia, do Paraguai. Ainda por cima, a vaga será decidida no místico estádio Defensores del Chaco, em Asunción.
LEIA MAIS: Deossa volta atrás, recusa oferta, e Vasco desiste de negociação
Caso avance, as quartas também prometem ser complicadas. Um dos possíveis adversários é o Santa Fe, da Colômbia, algoz na semifinal da Copa Conmebol de 1996. O outro pretendente é o tetracampeão da América, River Plate, da Argentina, no que seria uma reedição da final da Libertadores de 1998.
CONFIRA MAIS: Suspensão de Thiago Mendes abre disputa no meio-campo do Vasco
Do outro lado, em uma eventual semifinal, ainda estão os multicampeões São Paulo e Boca Juniors, e o risco de um confronto na altitude com o Bolivar, da Bolívia. Além disso, há o azarão Deportivo Recoleta, do Paraguai, líder em um grupo com Santos e San Lorenzo.

Botafogo vai à altitude e pode enfrentar brasileiros

O Glorioso também não deve ter vida fácil na Sul-Americana. Logo de cara, enfrentará o Cienciano, do Peru, na altitude de 3.350 metros do Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. Lá, o clube peruano eliminou o atual campeão, Lanús, com um 4 a 0 no jogo de volta. Contudo, o time carioca decidirá em casa.
LEIA TAMBÉM: Botafogo terá de deixar reforço fora da Sul-Americana; entenda
Se passar, o Alvinegro enfrentará o vencedor de Tigre, da Argentina, e Montevideo City Torque, do Uruguai. O primeiro passou em segundo na fase inicial, à frente do "encardido" América de Cali, da Colômbia. O outro, companheiro de Manchester e Bahia no grupo City, se classificou em primeiro no grupo do Grêmio.
CONFIRA TAMBÉM: Botafogo adota tom otimista sobre renovação de Alex Telles
Entre os quatro adversários de uma possível semifinal, três são brasileiros. O Botafogo pode encarar o Santos de Neymar, o RB Bragantino e o Atlético-MG, finalista da última edição e adversário na decisão da Libertadores de 2024. Além deles, também aparece o Macará, terceiro colocado na liga do Equador.

Veja o chaveamento completo

Chaveamento da Sul-Americana 2026 - Reprodução / Instagram @sudamericanabr
Chaveamento da Sul-Americana 2026Reprodução / Instagram @sudamericanabr
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza
fotogaleria
Vasco e Botafogo têm adversários definidos na Sul-Americana
Chaveamento da Sul-Americana 2026