Vasco e Botafogo têm adversários definidos na Sul-Americana - Matheus Lima/Vasco e Vitor Silva/Botafogo

Vasco e Botafogo têm adversários definidos na Sul-AmericanaMatheus Lima/Vasco e Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/07/2026 14:26

Rio - Definidos os últimos classificados para as oitavas de final da Sul-Americana, chegou a hora de Vasco Botafogo conhecerem seus caminhos rumo à decisão do torneio. Os dois cariocas terão "pedreiras" pela frente, mas podem sonhar com um lugar na final, em Barranquilla, na Colômbia.

Vasco tem quatro campeões da América no caminho

O chaveamento do Cruz-Maltino está longe de ser fácil. Logo nas oitavas, o time de São Januário enfrentará um tricampeão da Libertadores: o Olimpia, do Paraguai. Ainda por cima, a vaga será decidida no místico estádio Defensores del Chaco, em Asunción.

Caso avance, as quartas também prometem ser complicadas. Um dos possíveis adversários é o Santa Fe, da Colômbia, algoz na semifinal da Copa Conmebol de 1996. O outro pretendente é o tetracampeão da América, River Plate, da Argentina, no que seria uma reedição da final da Libertadores de 1998.

Do outro lado, em uma eventual semifinal, ainda estão os multicampeões São Paulo e Boca Juniors, e o risco de um confronto na altitude com o Bolivar, da Bolívia. Além disso, há o azarão Deportivo Recoleta, do Paraguai, líder em um grupo com Santos e San Lorenzo.

Botafogo vai à altitude e pode enfrentar brasileiros

O Glorioso também não deve ter vida fácil na Sul-Americana. Logo de cara, enfrentará o Cienciano, do Peru, na altitude de 3.350 metros do Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. Lá, o clube peruano eliminou o atual campeão, Lanús, com um 4 a 0 no jogo de volta. Contudo, o time carioca decidirá em casa.

Se passar, o Alvinegro enfrentará o vencedor de Tigre, da Argentina, e Montevideo City Torque, do Uruguai. O primeiro passou em segundo na fase inicial, à frente do "encardido" América de Cali, da Colômbia. O outro, companheiro de Manchester e Bahia no grupo City, se classificou em primeiro no grupo do Grêmio.

Entre os quatro adversários de uma possível semifinal, três são brasileiros. O Botafogo pode encarar o Santos de Neymar, o RB Bragantino e o Atlético-MG, finalista da última edição e adversário na decisão da Libertadores de 2024. Além deles, também aparece o Macará, terceiro colocado na liga do Equador.

Veja o chaveamento completo

Chaveamento da Sul-Americana 2026 Reprodução / Instagram @sudamericanabr

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza