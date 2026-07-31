Eddie Howe, agora ex-técnico do NewcastleAndy Buchanan / AFP
Técnico pede demissão e deixa o Newcastle: ‘Recarregar as energias’
Eddie Howe estava à frente do time inglês há quase cinco anos
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