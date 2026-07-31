Luiz Henrique pode voltar ao futebol brasileiroRafael Ribeiro / CBF
Cruzeiro entra na briga com clubes do Rio por Luiz Henrique
Atacante, de 26 anos, defende o Zenit. Técnico Artur Jorge gosta muito do estilo do jogador
Vasco anuncia homenagem para Antônio Lopes no CT Moacyr Barbosa
O nome do Campo 1 do centro de treinamento recebeu o nome do ex-treinador do Cruz-Maltino
Goleiro está de saída do Botafogo e deve reforçar clube português
Alvinegro faz uma reformulação na posição; no ano passado, ele renovou com o Glorioso até março de 2027
Vasco fica perto de confirmar a contratação de Santiago Sosa
Admar Lopes está na Argentina, e a situação avançou após os clubes resolverem a forma de pagamento
Após repercussão, Fifa desiste de prosseguir com projeto polêmico
A FFE seria responsável pela administração da Copa do Mundo, mas também de outros torneios
Fla divulga déficit do 1º semestre e confirma valor da venda de joia
Rubro-Negro também informou uma receita total bruta de R$ 839 milhões no período
Franclim Carvalho tem boas notícias em reapresentação do Botafogo
Allan e Júnior Santos apareceram no campo e trabalharam com bola no CT; os dois não disputam uma partida desde maio
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