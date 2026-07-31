Luiz Henrique pode voltar ao futebol brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique pode voltar ao futebol brasileiroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 31/07/2026 16:19

Rio - Além de Botafogo e Flamengo, outro clube da Série A tem interesse na contratação de Luiz Henrique , de 26 anos. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o Cruzeiro também está interessado em tirar o atacante do Zenit.

Artur Jorge, atual técnico da Raposa, conhece muito bem o futebol de Luiz Henrique. Ele foi treinador do Botafogo na temporada de 2024, quando o atacante foi o grande destaque nos títulos da Libertadores e do Brasileiro.

O Zenit tem interesse em vender Luiz Henrique, porém, deseja receber uma compensação considerável em relação ao jogador. Os russos desembolsaram algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 212 milhões na época) no começo do ano passado.

O Cruzeiro tem uma relação positiva com o clube russo. No começo do ano, o clube mineiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo ex-meia do Flamengo, Gerson.