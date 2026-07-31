Troféu da Sul-Americana - Divulgação/X @Sudamericana

Troféu da Sul-AmericanaDivulgação/X @Sudamericana

Publicado 31/07/2026 16:43 | Atualizado 31/07/2026 17:13

Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (31), a agenda das oitavas de final da Sul-Americana de 2026. Botafogo Vasco são os times do Rio de Janeiro que estão na competição. O Glorioso vai encarar o Cienciano (PER). Já o Cruz-Maltino terá o Olimpia (PAR) pela frente.

Veja a agenda

VASCO x OLIMPIA

Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (BRA)

Onde assistir: Paramount

Jogo da volta: 20 de agosto (quinta-feira), a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Onde assistir: Paramount

CIENCIANO x BOTAFOGO

Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso De La Vega, em Cusco (PER)

Onde assistir: Paramount

Jogo da volta: 20 de agosto (quinta-feira), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (BRA)

Onde assistir: Paramount