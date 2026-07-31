Troféu da Sul-AmericanaDivulgação/X @Sudamericana

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João Alexandre Borges
Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (31), a agenda das oitavas de final da Sul-Americana de 2026. Botafogo e Vasco são os times do Rio de Janeiro que estão na competição. O Glorioso vai encarar o Cienciano (PER). Já o Cruz-Maltino terá o Olimpia (PAR) pela frente.

Veja a agenda

VASCO x OLIMPIA
Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (BRA)
Onde assistir: Paramount
Jogo da volta: 20 de agosto (quinta-feira), a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)
Onde assistir: Paramount
Leia mais: Pedreiras? Confira o chaveamento de Vasco e Botafogo na Sul-Americana
CIENCIANO x BOTAFOGO
Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso De La Vega, em Cusco (PER)
Onde assistir: Paramount
Jogo da volta: 20 de agosto (quinta-feira), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (BRA)
Onde assistir: Paramount