Kevin Lamour, diretor de operações da FifaKristian Skeie / Fifa
Diretor da Fifa detona plano de Infantino: ‘Projeto de uma só pessoa’
Kevin Lamour é aliado do presidente na entidade desde 2024
Pentacampeão, Kleberson passa por cateterismo após sentir dores no peito
Ex-volante foi atendido em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, depois de voltar a sentir incômodo
Léo Jardim analisa empate do Vasco com o Fluminense: ‘Jogo truncado’
Goleiro foi um dos destaques do clássico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense empatam sem gols pelas oitavas da Copa do Brasil
Rivais não conseguiram tirar o zero do placar, e decisão da vaga será na quarta-feira (5), no Maracanã
Sem espaço, Wallace Davi pode ser emprestado pelo Botafogo
Aos 19 anos, volante não conseguiu se firmar no elenco principal do Glorioso
Endrick marca, mas Real Madrid empata com Fiorentina em amistoso
Atacante brasileiro volta a jogar pelo clube espanhol após passagem de empréstimo pelo Lyon
Americano vence Resende nos pênaltis e conquista acesso para elite do Carioca
Alvinegro marca aos 48 minutos do segundo tempo, leva decisão para os pênaltis e volta à primeira divisão após sete anos
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