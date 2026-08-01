Presentes na semifinal da Copa do Brasil de 2025, Coutinho deixou o Vasco e Thiago Silva voltou ao Fluminense, mas se machucou - Lucas Merçon / Fluminense

Presentes na semifinal da Copa do Brasil de 2025, Coutinho deixou o Vasco e Thiago Silva voltou ao Fluminense, mas se machucouLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/08/2026 07:00

clássico deste sábado (1º), às 17h30 no Maracanã, acontece pela quarta vez na história do torneio e marca o reencontro de dois clubes que sofreram mudanças importantes desde aquela decisão que acabou nos pênaltis.

Vasco e Fluminense voltam a disputar um mata-mata de Copa do Brasil , sete meses depois de os vascaínos levarem a melhor na semifinal de 2025 . O, acontece pela quarta vez na história do torneio e marca o reencontro de dois clubes que sofreram mudanças importantes desde aquela decisão que acabou nos pênaltis.

Quem não está mais nos times



Para o Cruz-Maltino, quase metade dos jogadores que estiveram em campo nas duas partidas já não estão no elenco. Autores dos gols da virada por 2 a 1 na ida do ano passado, Rayan e Vegetti saíram, assim como Victor Luis, Hugo Moura, Coutinho e Matheus França, além do técnico Fernando Diniz.



três ausências por estarem em novos clubes (Everaldo, Bernal e Keno, este último presente somente no primeiro duelo). Mas as boa parte do elenco que foi eliminado ainda estar no clube e querer a revanche, inclusive Luis Zubeldía.

Pelo lado do Tricolor, seriam apenaspor estarem em novos clubes (, este último presente somente no primeiro duelo). Mas as lesões musculares de Thiago Silva e Freytes aumenta esse número para cinco, apesar dee querer a revanche, inclusive Luis Zubeldía.

Fase não é boa para os dois

O que não mudou para o Vasco é o momento conturbado. No ano passado, o time chegou para a semifinal da Copa do Brasil com sete derrotas em oito jogos e em baixa. Desta vez, a situação também não é boa, com a zona de rebaixamento do Brasileirão e dois triunfos em 10 partidas em 2026.

Por sua vez, o Fluminense está em situação completamente diferente de 2025, quando era o favorito por causa das boas atuações e do quinto lugar no Brasileirão. Se atualmente é o quarto no campeonato, o time de Zubeldía chega às oitavas da Copa do Brasil em baixa e com fraco desempenho.

Afinal só venceu uma vez nos últimos seis compromissos. No Tricolor desde aquele confronto de semifinal, quando estava nas graças da torcida, Zubeldía agora vive pressionado e precisa da classificação para não correr risco de demissão.

Já Pedro Emanuel acabou de chegar e, se ainda não tem a confiança dos vascaínos, pelo menos não tem as críticas que Fernando Diniz sofria na época.



As escalações de Flu 1 (3) x 0 (4) Vasco pela semifinal de 2025



Fluminense jogou com: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Kevin Serna e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.



Já o Vasco teve em campo: Léo Jardim, Paulo Henrique (Victor Luís), Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez (Matheus França) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.