Raul em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Raul em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2026 22:31 | Atualizado 31/07/2026 22:36

Rio - O Botafogo promoveu uma reformulação no gol e chegou a um acordo com Raul pela rescisão de contrato. Após deixar o Glorioso, ele deve reforçar o AVS Futebol SAD, de Portugal. As informações foram divulgadas primeiro pelo canal 'Arena Alvinegra'.

Em junho, o Glorioso rescindiu com Neto, que vinha sendo titular com Franclim Carvalho. Recentemente, o Glorioso emprestou Léo Linck para o Estrela Amadora, de Portugal. Por outro lado, o Alvinegro trouxe Warleson e Gabriel Batista.



O Botafogo acertou a contratação de Raul Steffens em março de 2024, depois de se destacar no São Luiz (RS). Ele não disputou nenhum jogo pelo Glorioso naquela temporada, mas recebeu oportunidades em 2025 e em 2026.

Em outubro de 2025, a SAF havia anunciado a renovação de contrato com Raul até março de 2027.