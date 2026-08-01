Torcedores do Cano e do Gigante do Vale estão na expectativa pelo título - Acervo Pessoal

Torcedores do Cano e do Gigante do Vale estão na expectativa pelo títuloAcervo Pessoal

Publicado 01/08/2026 07:00

O último capítulo da Série A2 do Campeonato Carioca será escrito hoje, no confronto entre Americano e Resende, válido pelo jogo de volta da grande final. Em duelo que vale o acesso à primeira divisão, as duas equipes se enfrentam com força máxima em busca da taça, no Aryzão, às 14h45. Em entrevista ao O DIA, torcedores e equipe compartilharam a preparação e expectativas para a decisão. A partida será transmitida pela TV Alerj e pela Cariocão TV, no YouTube.



No último sábado, o Gigante do Vale venceu por 1 a 0, no Estádio do Trabalhador, e garantiu a vantagem para o jogo de volta. Com isso, só precisa do empate para garantir o título. Já em caso de vitória do Cano por um gol de diferença, haverá disputa de pênaltis.

Embalado pela força da torcida, o Americano recebe o adversário em casa. O torcedor Wagner Lemos ressalta a importância de disputar a final em Campos. “É importante porque resgata a torcida, que estava afastada, e empurra o time”, afirmou.

Apesar do nervosismo, Wagner tem uma boa expectativa para o duelo: “Estamos com nervos à flor da pele, mas confiantes, pois o time vem apresentando um bom futebol desde o início”.

Para ser campeão com bola rolando, o Americano precisa vencer por dois gols de diferença. A equipe fez uma ótima campanha na Segundona, com dez vitórias, dois empates e três derrotas, sendo campeã da Taça Santos Dumont, a primeira fase do Estadual.



Já o Resende joga pelo empate para garantir o título e a vaga na elite do futebol carioca. Torcedor do Gigante do Vale, Álvaro Marques revela a expectativa para o confronto: “Não será um jogo fácil, mas é justamente em jogos assim que esse elenco nos faz acreditar que é possível transformar esse sonho em realidade”.

Para acompanhar o time, Álvaro fará uma viagem de cerca de 434 quilômetros até Campos dos Goytacazes, confiante de que o esforço vai valer a pena. “Viajaremos esperançosos, com a confiança de que podemos fazer um grande jogo e retornar ao lugar que nunca deveríamos ter saído”, concluiu.

O Resende chega ao último jogo da competição com uma sequência de sete vitórias, cinco empates e duas derrotas.



Expectativa das equipes



Ciente da dificuldade que pode encontrar em Campos, o treinador Artur Barroso, do Resende, reconheceu a qualidade da equipe Alvinegra e a desvantagem de jogar fora de casa.

“O desafio lá é enorme. O ambiente e todo o contexto que vamos enfrentar deixam o Americano, que já é um adversário muito forte, mais forte ainda”, confessou.

Apesar disso, o técnico ressaltou a consistência na campanha da própria equipe ao longo da competição, acumulando uma sequência de dez jogos sem perder. “Chegamos com mérito nessa final. Sabemos do desafio, mas prospectamos e nos preparamos para qualquer ambiente que enfrentaremos lá”, afirmou.



Capitão do Americano, Andrézão destacou a importância de decidir o título diante da torcida: “Em todos os jogos em casa, a torcida foi o nosso décimo segundo jogador. Nesse jogo decisivo, não será diferente, jogaremos juntos pelo título”.

O zagueiro alvinegro demonstrou confiança na grande final e destacou o comprometimento do elenco durante a competição. "Nossa expectativa é a melhor e maior possível. Queremos colocar o Americano de volta à elite do campeonato carioca. O clube e essa torcida apaixonada merecem esse presente”, disse.

*Estagiários sob supervisão de Danillo Pedrosa