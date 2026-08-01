Goleiro do Vasco, Léo Jardim analisou o empate sem gols com oFluminense, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o arqueiro, faltou um melhor aproveitamento das jogadas no último terço. Ele, inclusive, fez boas defesas durante os 90 minutos e foi um dos destaques do clássico.
“Foi um jogo muito truncado, como esperávamos que seria. Muito disputado. Viemos com uma estratégia de tentar neutralizar o Fluminense e conseguir jogar quando tivéssemos a bola”, iniciou o jogador, em entrevista logo após o confronto.
“Em grande parte do primeiro tempo, conseguimos ter a bola, mas ainda podemos melhorar no último terço. A equipe tem mostrado evolução. Está tudo aberto. Vamos corrigir o que precisamos e trabalhar para que possamos fazer um grande segundo jogo", complementou.
A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.