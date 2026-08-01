Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Ele é o capitão e uma das referências técnicas do elenco cruz-maltino. A tendência é que Barros o substitua. Jair, que se recuperou recentemente de uma grave lesão no joelho direito, também é opção. Tchê Tchê e Ramon Rique são os favoritos para complementar o setor.
A bola vai rolar às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da classificação às quartas de final será nos pênaltis.
Os relacionados do Vasco
. Defensores: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;
. Meio-campistas: Barros, Jair, Ramon Rique, Rojas e Tchê Tchê;
. Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, João Vitor, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
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