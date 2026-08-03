Facundo Colidio em campo pelo RiverDivulgação / River Plate

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Pedro Logato
Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco segue em negociação com o atacante Facundo Colidio, do River Plate. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino já estipulou um valor máximo para desembolsar pelo jogador: cerca de 5 milhões de dólares (R$ 25,51 milhões).
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Inicialmente, o clube argentino teria topado negociar o atleta, de 26 anos, por algo em torno de 4 milhões de dólares (R$ 20,41 milhões). O Vasco aceita aumentar os valores, mas não fará loucura.
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Colidio tem passagem pela base do Boca Juniors (ARG) e se transferiu para a Inter de Milão (ITA) ainda na categoria inferior. Posteriormente, foi emprestado a Sint-Truiden (BEL) e Tigre (ARG).
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Em julho de 2023, o River Plate (ARG) oficializou a contratação do atacante. Nesta temporada com a camisa do time argentino, Colidio soma 23 jogos, cinco gols e três assistências.