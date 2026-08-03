Facundo Colidio em campo pelo RiverDivulgação / River Plate
Vasco sinaliza 'teto' de R$ 25,51 milhões por atacante do River
Atacante, de 26 anos, teve passagens por clubes importantes como Boca Juniors e Inter de Milão; atleta tem 23 jogos, cinco gols e três assistências na atual temporada
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Vasco sinaliza 'teto' de R$ 25,51 milhões por atacante do River
Atacante, de 26 anos, teve passagens por clubes importantes como Boca Juniors e Inter de Milão; atleta tem 23 jogos, cinco gols e três assistências na atual temporada
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