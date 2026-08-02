Jair em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Jair em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/08/2026 14:37

Vasco e Recém-recuperado de grave lesão no joelho direito, Jair foi titular no empate sem gols entre Fluminense , no último sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meio-campista foi o responsável por substituir Thiago Mendes, que estava suspenso. Ele, inclusive, assumiu a braçadeira de capitão.

Leia mais: Pedro Emanuel destaca ‘atitude’ do Vasco contra o Fluminense



“Estou feliz que pude iniciar jogando. Tenho a confiança do mister (Pedro Emanuel), do grupo, e espero ter uma sequência de jogos. E que possa não ter lesões”, disse o jogador, na zona mista.



O volante não aparecia na escalação principal do Cruz-Maltino desde agosto do ano passado, quando se machucou. Depois de passar por cirurgia e um longo processo de recuperação, o retorno aos gramados aconteceu no dia 25 de julho, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.



Jair também valorizou a evolução do Gigante da Colina: “A gente competiu bem, estamos em uma crescente. Vale frisar que mais uma vez não tomamos gol. Espero que melhoremos na fase ofensiva para sair com a classificação”. “Estou feliz que pude iniciar jogando. Tenho a confiança do mister (Pedro Emanuel), do grupo, e espero ter uma sequência de jogos. E que possa não ter lesões”, disse o jogador, na zona mista.O volante não aparecia na escalação principal do Cruz-Maltino desde agosto do ano passado, quando se machucou. Depois de passar por cirurgia e um longo processo de recuperação, o retorno aos gramados aconteceu no dia 25 de julho, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.Jair também valorizou a evolução do Gigante da Colina: “A gente competiu bem, estamos em uma crescente. Vale frisar que mais uma vez não tomamos gol. Espero que melhoremos na fase ofensiva para sair com a classificação”.