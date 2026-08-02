Jair em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco
“Estou feliz que pude iniciar jogando. Tenho a confiança do mister (Pedro Emanuel), do grupo, e espero ter uma sequência de jogos. E que possa não ter lesões”, disse o jogador, na zona mista.
O volante não aparecia na escalação principal do Cruz-Maltino desde agosto do ano passado, quando se machucou. Depois de passar por cirurgia e um longo processo de recuperação, o retorno aos gramados aconteceu no dia 25 de julho, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.
Jair também valorizou a evolução do Gigante da Colina: “A gente competiu bem, estamos em uma crescente. Vale frisar que mais uma vez não tomamos gol. Espero que melhoremos na fase ofensiva para sair com a classificação”.
A partida de volta entre Vasco e Fluminense acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
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