Paulo Henrique em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique valorizou a baliza zero no empate sem gols com o Fluminense, no último sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, ele ressaltou que o Cruz-Maltino precisa melhorar na fase ofensiva.
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“A avaliação é positiva. Vínhamos nos cobrando muito para não tomarmos gol, para ter consistência defensiva. Precisamos acertar os detalhes. Temos que ser mais efetivos ofensivamente, criar chances e concluir melhor para buscar a classificação”, disse o defensor, na zona mista.

“Sabemos que vai ser muito difícil, mas vamos estar preparados”, complementou.
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A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.