Lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique valorizou a baliza zero no empate sem gols com oFluminense, no último sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, ele ressaltou que o Cruz-Maltino precisa melhorar na fase ofensiva.
“A avaliação é positiva. Vínhamos nos cobrando muito para não tomarmos gol, para ter consistência defensiva. Precisamos acertar os detalhes. Temos que ser mais efetivos ofensivamente, criar chances e concluir melhor para buscar a classificação”, disse o defensor, na zona mista.
“Sabemos que vai ser muito difícil, mas vamos estar preparados”, complementou.
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