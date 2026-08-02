Paulo Henrique em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/08/2026 17:38

Leia mais: Jair celebra retorno ao time titular e destaca 'crescente' do Vasco



“A avaliação é positiva. Vínhamos nos cobrando muito para não tomarmos gol, para ter consistência defensiva. Precisamos acertar os detalhes. Temos que ser mais efetivos ofensivamente, criar chances e concluir melhor para buscar a classificação”, disse o defensor, na zona mista.



“Sabemos que vai ser muito difícil, mas vamos estar preparados”, complementou. “A avaliação é positiva. Vínhamos nos cobrando muito para não tomarmos gol, para ter consistência defensiva. Precisamos acertar os detalhes. Temos que ser mais efetivos ofensivamente, criar chances e concluir melhor para buscar a classificação”, disse o defensor, na zona mista.“Sabemos que vai ser muito difícil, mas vamos estar preparados”, complementou.

A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.