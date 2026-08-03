Marino Hinestroza em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
"Temos tentado apoiá-lo e não acredito que ele seja um desistente. Parece ser um jogador extremamente combativo, agressivo. Agora, não deixa de ser um jovem ainda que vem para uma realidade diferente, uma cultura diferente e naturalmente que quer mostrar cada toque na bola. E nem sempre o futebol é assim, nem sempre a equipe o pode ajudar. Mas eu quero muito mais dele", disse.
Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. Desde a chegada, o atleta de 24 anos soma 20 jogos, com apenas uma assistência.
Desde a chegada do português, Hinestroza saiu do banco na segunda etapa contra o Vitória e o Independiente Medellín. Depois, ficou entre os reservas nos duelos com o Mirassol, o segundo jogo contra o Independiente Medellín e o Fluminense.
Agora, o Cruz-Maltino volta a campo nesta quarta-feira (5) para encarar novamente o Tricolor, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida foi 0 a 0.
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