Marino Hinestroza em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/08/2026 13:35





"Temos tentado apoiá-lo e não acredito que ele seja um desistente. Parece ser um jogador extremamente combativo, agressivo. Agora, não deixa de ser um jovem ainda que vem para uma realidade diferente, uma cultura diferente e naturalmente que quer mostrar cada toque na bola. E nem sempre o futebol é assim, nem sempre a equipe o pode ajudar. Mas eu quero muito mais dele", disse.



Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. Desde a chegada, o atleta de 24 anos soma 20 jogos, com apenas uma assistência. Rio — O atacante Marino Hinestroza ainda não engrenou no Vasco. Contratado no início do ano, o colombiano acumula atuações criticadas pela torcida e jogos sem sair do banco de reservas: ele não entrou em campo nas últimas três partidas pelo Cruz-Maltino . Apesar disso, o técnico Pedro Emanuel destacou que o jogador tem todo o apoio da comissão técnica para dar a volta por cima."Temos tentado apoiá-lo e não acredito que ele seja um desistente. Parece ser um jogador extremamente combativo, agressivo. Agora, não deixa de ser um jovem ainda que vem para uma realidade diferente, uma cultura diferente e naturalmente que quer mostrar cada toque na bola. E nem sempre o futebol é assim, nem sempre a equipe o pode ajudar. Mas eu quero muito mais dele", disse.Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. Desde a chegada, o atleta de 24 anos soma 20 jogos, com apenas uma assistência.

"Marino é um jogador jovem, que na temporada passada foi fantástico, vem com grandes expectativas, mas em muitos momentos a culpa não é só dele. A equipe também não o tem ajudado, a forma como as coisas têm se desenrolado também não têm ajudado, têm tido menos oportunidades, têm tido um pouco mais dificuldade neste sentido", destacou Pedro Emanuel.



Desde a chegada do português, Hinestroza saiu do banco na segunda etapa contra o Vitória e o Independiente Medellín. Depois, ficou entre os reservas nos duelos com o Mirassol, o segundo jogo contra o Independiente Medellín e o Fluminense.



Agora, o Cruz-Maltino volta a campo nesta quarta-feira (5) para encarar novamente o Tricolor, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida foi 0 a 0.