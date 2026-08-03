Andrés Gómez é o atacante do Vasco que mais foi utilizado no time titular desde a chegada de Pedro EmanuelMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
O Vasco vê a defesa melhorar, mas o ataque ainda patina desde a chegada de Pedro Emanuel. Um reflexo desse problema ofensivo se dá na escalação da equipes nesses cinco jogos com o português, com cinco trios diferentes e seis jogadores utilizados.
Andrés Gómez é o atacante mais garantido na equipe titular. Ele começou os últimos quatro jogos e só ficou no banco na derrota por 1 a 0 para o Vitória porque estava voltando depois da Copa do Mundo.
Leia mais: Paulo Henrique pede maior efetividade ao Vasco: ‘Acertar os detalhes’
Nuno Moreira e Adson são outros dois que ganharam mais oportunidades no ataque titular do Vasco, três cada uma. Mas agora estão se revezando a cada partida, já que Andrés se firmou.
Os dois só jogaram juntos contra o Vitória, enquanto o português, por exemplo, começou nos dois duelos com o Independiente Medellín, em duas quartas, enquanto o brasileiro, contra Mirassol e Fluminense, em fins de semana.
Spinelli também foi utilizado três vezes, só que seu caso é diferente. Em meio à dificuldade do Vasco de conseguir um homem-gol, o argentino saiu na frente numa disputa com Brenner e David, ambos utilizados uma vez por Pedro Emanuel.
Leia mais: Jair celebra retorno ao time titular e destaca 'crescente' do Vasco

Procura por mais um atacante

Entretanto, a diretoria vascaína busca um outro centroavante para que possa resolver o problema da falta de gols. Até lá, o técnico português ainda pretende seguir com a rotação do ataque.
"Estou rodando não só os atacantes, mas todos. Quero frescor na equipe, quem tem trabalhado durante a semana tem merecido as oportunidades. Por isso mesmo, é apresentar a cada jogo a melhor equipe disponível, física e mentalmente, e a melhor estratégia para cada jogo. Naturalmente, isso toca o ataque, assim como o meio-campo", explicou.

Os ataques titulares do Vasco com Pedro Emanuel

- Nuno, Adson e Spinelli (Vitoria 1x0 Vasco);

- Nuno, Andrés Gómez e Brenner (Ind. Medellin 2x2 Vasco);

- Adson, Andrés e Spinelli (Vasco 1x1 Mirassol);

- Nuno, Andrés e Spinelli (Vasco 1x0 Ind. Medellín);

- Adson, Andrés eDavid (Vasco 0x0 Fluminense)