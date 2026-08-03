Andrés Gómez é o atacante do Vasco que mais foi utilizado no time titular desde a chegada de Pedro Emanuel - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez é o atacante do Vasco que mais foi utilizado no time titular desde a chegada de Pedro EmanuelMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/08/2026 12:01

cinco jogos com o português, com cinco trios diferentes e seis jogadores utilizados.

O Vasco vê a defesa melhorar, mas o ataque ainda patina desde a chegada de Pedro Emanuel. Um reflexo desse problema ofensivo se dá na escalação da equipes nesses

Andrés Gómez é o atacante mais garantido na equipe titular. Ele começou os últimos quatro jogos e só ficou no banco na derrota por 1 a 0 para o Vitória porque estava voltando depois da Copa do Mundo.



Nuno Moreira e Adson são outros dois que ganharam mais oportunidades no ataque titular do Vasco, três cada uma. Mas agora estão se revezando a cada partida, já que Andrés se firmou.

Os dois só jogaram juntos contra o Vitória, enquanto o português, por exemplo, começou nos dois duelos com o Independiente Medellín, em duas quartas, enquanto o brasileiro, contra Mirassol e Fluminense, em fins de semana.



Spinelli também foi utilizado três vezes, só que seu caso é diferente. Em meio à dificuldade do Vasco de conseguir um homem-gol, o argentino saiu na frente numa disputa com Brenner e David, ambos utilizados uma vez por Pedro Emanuel.



Procura por mais um atacante

Entretanto, a diretoria vascaína busca um outro centroavante para que possa resolver o problema da falta de gols. Até lá, o técnico português ainda pretende seguir com a rotação do ataque.



"Estou rodando não só os atacantes, mas todos. Quero frescor na equipe, quem tem trabalhado durante a semana tem merecido as oportunidades. Por isso mesmo, é apresentar a cada jogo a melhor equipe disponível, física e mentalmente, e a melhor estratégia para cada jogo. Naturalmente, isso toca o ataque, assim como o meio-campo", explicou.



Os ataques titulares do Vasco com Pedro Emanuel



- Nuno, Adson e Spinelli (Vitoria 1x0 Vasco);



- Nuno, Andrés Gómez e Brenner (Ind. Medellin 2x2 Vasco);



- Adson, Andrés e Spinelli (Vasco 1x1 Mirassol);



- Nuno, Andrés e Spinelli (Vasco 1x0 Ind. Medellín);



- Adson, Andrés eDavid (Vasco 0x0 Fluminense)