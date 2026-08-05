Cuiabano e Canobbio em ação no jogo de ida entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
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Como chega o Fluminense
A tendência é que a escalação seja mantida para pegar o Cruz-Maltino. Jemmes, recuperado de um problema na coxa direita, deve ficar no banco de reservas. Thiago Silva, Freytes e Millán, lesionados, seguirão como desfalques. Rodrigo Castillo tem chance de retornar aos relacionados.
Como chega o Vasco
A grande novidade para encarar o Tricolor é Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na primeira partida. Também há possibilidade de mudança no sistema ofensivo.
Ficha técnica
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Jemmes) e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
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