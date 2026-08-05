Cuiabano e Canobbio em ação no jogo de ida entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
Em busca da classificação, Fluminense e Vasco vão duelar nesta quarta-feira (5), no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Sendo assim, quem vencer avança à próxima fase. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.

Onde assistir

O clássico terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da Amazon Prime Vídeo (streaming) e da GE TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

O Fluminense não vive bom momento depois da pausa para a Copa do Mundo. Desde que voltou à ativa, acumulou atuações abaixo do esperado e empatou os quatro jogos que disputou.

A tendência é que a escalação seja mantida para pegar o Cruz-Maltino. Jemmes, recuperado de um problema na coxa direita, deve ficar no banco de reservas. Thiago Silva, Freytes e Millán, lesionados, seguirão como desfalques. Rodrigo Castillo tem chance de retornar aos relacionados.

Como chega o Vasco

O cenário do Vasco é de adaptação ao trabalho de Pedro Emanuel, técnico contratado para substituir Renato Gaúcho nas últimas semanas. Até aqui, nos cinco duelos em que esteve à frente do time, o português somou uma vitória, três empates e uma derrota.

A grande novidade para encarar o Tricolor é Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na primeira partida. Também há possibilidade de mudança no sistema ofensivo.

Ficha técnica

Fluminense x Vasco
Data e hora: 05/08/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Jemmes) e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.