Momento em que Neymar comemora a vitória do Santos, no túnel que leva aos vestiários do Mangueirão - Reprodução / Internet

Momento em que Neymar comemora a vitória do Santos, no túnel que leva aos vestiários do MangueirãoReprodução / Internet

Publicado 05/08/2026 07:30 | Atualizado 05/08/2026 09:26





Em vídeo registrado pelo jornalista Brenno Rayol, o camisa 10 provoca o clube paraense, faz gestos, xinga e repete a palavra “eliminado” algumas vezes. O ambiente ficou tenso, mas os seguranças trataram de acalmar os ânimos para evitar problemas maiores.



Presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira não gostou da atitude do jogador. “Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como esse”, disse, na zona mista. Neymar protagonizou uma discussão generalizada depois da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, na última terça-feira (4), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia-atacante trocou ofensas com dirigentes do Leão Azul no túnel que leva aos vestiários do Mangueirão.Em vídeo registrado pelo jornalista Brenno Rayol, o camisa 10 provoca o clube paraense, faz gestos, xinga e repete a palavra “eliminado” algumas vezes. O ambiente ficou tenso, mas os seguranças trataram de acalmar os ânimos para evitar problemas maiores.Presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira não gostou da atitude do jogador. “Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como esse”, disse, na zona mista.

O craque respondeu ao mandatário nas redes sociais, mas apagou a publicação. “Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos”, escreveu.



Com o resultado, o Santos avançou às quartas de final do torneio nacional. O meia-atacante, que entrou no segundo tempo, foi o responsável por dar assistência para Rony decidir a partida.

Como foi a discussão