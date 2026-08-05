Momento em que Neymar comemora a vitória do Santos, no túnel que leva aos vestiários do MangueirãoReprodução / Internet
Em vídeo registrado pelo jornalista Brenno Rayol, o camisa 10 provoca o clube paraense, faz gestos, xinga e repete a palavra “eliminado” algumas vezes. O ambiente ficou tenso, mas os seguranças trataram de acalmar os ânimos para evitar problemas maiores.
Presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira não gostou da atitude do jogador. “Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como esse”, disse, na zona mista.
Com o resultado, o Santos avançou às quartas de final do torneio nacional. O meia-atacante, que entrou no segundo tempo, foi o responsável por dar assistência para Rony decidir a partida.
Como foi a discussão
Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
@BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
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