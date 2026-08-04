Mohamed Salah é o líder da seleção egípcia - Divulgação

Mohamed Salah é o líder da seleção egípciaDivulgação

Publicado 04/08/2026 21:04





"O horário e os demais detalhes da recepção em Trabzon serão divulgados ao longo do dia pelos canais oficiais de comunicação do clube", aponta o texto. O atacante Mohamed Salah, um dos maiores ídolos do Liverpool , fechou com o Trabzonspor, da Turquia, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador é aguardado no Aeroporto Atatürk de Istambul nesta quarta-feira (5) para depois, viajar à cidade de Trabzon, nordeste do país, segundo comunicado divulgado nas redes sociais da equipe."O horário e os demais detalhes da recepção em Trabzon serão divulgados ao longo do dia pelos canais oficiais de comunicação do clube", aponta o texto.

Ídolo do Liverpool

Salah tem 34 anos. O egípcio foi um dos jogadores de maior destaque no futebol europeu na última década: após ser revelado pelo Al-Mokawloon em 2010, foi contratado pelo Basel, da Suíça, em 2012, até desembarcar no Chelsea, em 2014. O clube londrino o emprestou à Fiorentina e Roma, que o comprou em definitivo em 2016.



Até que em 2017, ele desembarcou no Liverpool, e por lá, fez história. São 257 gols e 123 assistências em 442 partidas, ao longo de nove temporadas. Conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.



O craque, que se despediu do Liverpool ainda em maio, também acumula 68 gols pela seleção egípcia e disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2026 - o time nacional não se classificou para a edição de 2022.