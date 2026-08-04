Mohamed Salah é o líder da seleção egípciaDivulgação
"O horário e os demais detalhes da recepção em Trabzon serão divulgados ao longo do dia pelos canais oficiais de comunicação do clube", aponta o texto.
Ídolo do Liverpool
Até que em 2017, ele desembarcou no Liverpool, e por lá, fez história. São 257 gols e 123 assistências em 442 partidas, ao longo de nove temporadas. Conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.
O craque, que se despediu do Liverpool ainda em maio, também acumula 68 gols pela seleção egípcia e disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2026 - o time nacional não se classificou para a edição de 2022.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.