Rio - O Tijuana oficializou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Elias Manoel, ex-Botafogo. Por lá, o jogador trabalhará com Loco Abreu, que é ídolo do Glorioso e técnico do time mexicano.
"Potência física, velocidade e dinamismo no ataque são algumas das características do novo reforço dos Xoloitzcuintle, que já está na cidade de Tijuana para se juntar à equipe comandada por Sebastián Abreu", diz um trecho do comunicado divulgado pelo Tijuana.
Elias Manoel foi anunciado como reforço do Glorioso em fevereiro de 2025. O jogador, porém, não conseguiu se firmar no time. Ele disputou apenas seis partidas com a camisa do Glorioso, sem marcar gols ou dar assistências.
Em julho do mesmo ano, o atacante foi emprestado ao Santa Clara, de Portugal. Pelo time europeu, Elias Manoel disputou 18 jogos e anotou três gols.
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