Elias Manoel assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2027 - Divulgação / Botafogo

Elias Manoel assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2027Divulgação / Botafogo

Publicado 27/02/2025 14:40 | Atualizado 27/02/2025 14:45

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do atacante Elias Manoel, que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O brasileiro de 23 anos foi comprado por cerca de R$ 5,7 milhões e assinou vínculo até dezembro de 2027 com o Glorioso.

Leia mais: Cláudio Caçapa busca primeira vitória no comando do Botafogo em 2025

Ele vivia situação complicada no clube norte-americano. Isso porque foi negociado pelo New York Red Bulls em transação contra sua vontade no fim de 2024 e não estava feliz no novo desafio. Inclusive, ainda não havia entrado em campo pelo Real Salt Lake.

Elias Manoel foi revelado pelo Grêmio e, no time principal, disputou 39 jogos e fez nove gols até sua ida para a MLS, em agosto de 2022. Por lá, marcou 18 vezes e deu cinco assistências em 84 partidas.