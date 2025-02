Cláudio Caçapa comanda o time do Botafogo interinamente - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 27/02/2025 08:30 | Atualizado 27/02/2025 08:37

Rio - Em busca da primeira vitória no comando, Claudio Caçapa pode ajudar o Botafogo a conquistar um título inédito. O Alvinegro enfrenta o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para conquistar o caneco, o Glorioso precisa reverter a derrota de 2 a 0, na ida.

É a segunda passagem de Claudio Caçapa no comando do Botafogo como interino. Em 2023, ele assumiu o time após o técnico português Luís Castro aceitar a proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Caçapa venceu os quatro jogos disputados e entregou o time na liderança para o também português Bruno Lage, que não conseguiu se manter na disputa pelo título.

Já em 2025, Caçapa assumiu o Botafogo em um cenário diferente. Após viver um ano mágico com os títulos da Libertadores e Brasileirão, o Alvinegro perdeu nomes relevantes como Luiz Henrique e Thiago Almada, além do técnico Artur Jorge, que foi para o Al-Rayyan, do Catar. Em três jogos no comando, Caçapa soma um empate e duas derrotas — para Vasco e Racing.

O jogo de volta da Recopa Sul-Americana é o mais importante de Claudio Caçapa no comando do Botafogo e em sua carreira como treinador interino. O Alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por três gols de diferença para conquistar o título inédito. Para isso, aposta no apoio da torcida e no bom desempenho no Nilton Santos.

Além disso, o jogo decisivo contra o Racing pode ser o último de Caçapa como interino no Botafogo. O Alvinegro negocia com o ex-jogador Hernán Crespo, que está livre no mercado, para assumir o cargo. John Textor tem sido o responsável na busca por um treinador e já tentou nomes como André Jardine, Tite, Tata Martino, Rafa Benítez, Roberto Mancini e Vasco Matos.