Publicado 26/02/2025 15:55 | Atualizado 26/02/2025 15:55

Rio - Rafael comemorou o provável retorno de Marçal ao Botafogo . Nesta quarta-feira (26), por meio das redes sociais, o ex-jogador compartilhou uma foto do amigo com as taças do Brasileirão e da Libertadores e destacou que ele é um "líder nato".

"Ele é feio, claro que é, mas é um líder nato. Joga muito. Que você faça um ano maravilhoso, meu compadre. Te amo", escreveu Rafael.

Marçal e Rafael foram companheiros de equipe no Lyon, da França, entre as temporadas 2017/18 e 2019/20. Posteriormente, se reencontraram no Botafogo, onde trabalharam juntos em 2023 e em 2024.

Retorno ao Glorioso

Marçal deixou o Botafogo ao fim do ano passado. Ele tinha contrato com o Botafogo até dezembro de 2024 e, inicialmente, não houve acordo para renovação.

A situação, no entanto, mudou. O lateral-esquerdo procurou John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, que o considera um líder no elenco, e a conversa para o retorno terminou de forma positiva.

Desde que deixou o Botafogo, Marçal, de 36 anos, afirmou que tinha propostas de clubes do país e também do exterior. Ele descartou a aposentadoria e ainda avalia seu destino.