Marçal está perto de volta ao BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2025 11:21 | Atualizado 26/02/2025 11:30

Rio - O lateral-esquerdo Marçal, de 36 anos, está perto de ter seu retorno oficializado pelo Botafogo. De acordo com informações do portal da "ESPN", o veterano chegou a um acordo com o clube carioca e vai assinar contrato até o fim do ano.

Marçal teve sua saída oficializada pelo clube carioca no começo deste ano. Ele tinha contrato com o Botafogo até dezembro e inicialmente não houve acordo para renovação. Porém, a situação mudou. O lateral procurou John Textor, que o considera um líder no elenco, e a conversa para o retorno terminou de forma positiva.

Desde que deixou o Alvinegro, o lateral afirmou que tinha propostas de clubes do país e também do exterior. Ele descartou a aposentadoria e ainda estava avaliando o seu destino.

Marçal chegou ao Botafogo em 2022 e foi titular durante duas temporadas. Em 2024, perdeu o espaço com a chegada de Alex Telles e a evolução de Cuiabano. No total, atuou em 90 jogos, fez três gols e deu seis assistências. O veterano conquistou um Brasileiro e uma Libertadores no clube.