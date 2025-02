David Ricardo é um dos reforços do Botafogo para 2025 - Vítor Silva/Botafogo

David Ricardo é um dos reforços do Botafogo para 2025Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2025 21:45

Rio - David Ricardo reforçará o Botafogo no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. O departamento do Glorioso liberou o zagueiro, que se recuperou de dores no tornozelo. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O defensor é um dos reforços do Glorioso para a temporada. David Ricardo estava no Ceará e assinou contrato com o Botafogo válido até o fim de 2028. Até aqui, disputou apenas duas partidas pelo time carioca.

Para a posição, o técnico Cláudio Caçapa também conta com Alexander Barboza, Jair e Serafim. O volante Danilo Barbosa também pode atuar improvisado na função.

A única baixa do setor é Bastos, que faz tratamento no joelho esquerdo. O Botafogo trata a recuperação com cautela, e ele só deve voltar a jogar no Brasileirão

