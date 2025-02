Jair fez sua estreia pelo Botafogo no clássico com o Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2025 20:19

Rio - Ainda que em mais um dia ruim no início da temporada, com a derrota por 1 a 0 para o Vasco que deixou o Botafogo fora do Campeonato Carioca , uma notícia boa apareceu quanto a um dos recém-contratados. O zagueiro Jair foi titular na partida e recebeu elogios pela atuação diante do Cruz-Maltino em São Januário.

Jair fez sua estreia com a camisa alvinegra e formou dupla com Newton, volante improvisado pela direita na defesa. O ex-Santos, que estava com a seleção brasileira sub-20 na campanha do título sul-americano, não se acanhou e fez boa exibição.

O jovem de 19 anos teve papel importante principalmente na saída de bola, sendo muito acionado pelo goleiro John para o início das jogadas, e não comprometeu. Na marcação, colou em Vegetti mostrando bom posicionamento - o centroavante do Vasco fez de pênalti, após toque no braço de Cuiabano em cruzamento, o único gol do jogo.

Com isso, Jair se credencia a peça de confiança para o duelo de quinta-feira com o Racing, no Nilton Santos, pela Recopa Sul-Americana. O Botafogo ainda não tem o angolano Bastos, que se recupera de um trauma no joelho esquerdo sofrido no Campeonato Carioca.

Jair já estava à disposição para o jogo de ida, na Argentina, mas não saiu do banco na derrota por 2 a 0. O interino Cláudio Caçapa optou por escalar Danilo Barbosa, volante, na zaga ao lado de Alexander Barboza.