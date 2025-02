Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2025 13:21

Por causa da demanda, o Glorioso desbloqueou os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B. Ainda há entradas disponíveis para o setor Norte. Já o Sul é destinado à torcida da equipe visitante.

Botafogo e Racing medirão forças na quinta-feira (27), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Na ida, o Glorioso perdeu por 2 a 0 . Com isso, precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para forçar os pênaltis.