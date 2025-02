Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo, no gramado de São Januário - Vítor Silva/Botafogo

Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo, no gramado de São JanuárioVítor Silva/Botafogo

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca após a derrota por 1 a 0 para o Vasco , o Botafogo só terá mais um jogo antes da estreia no Brasileirão: o da próxima quinta-feira (27), contra o Racing, no Nilton Santos, pela Recopa Sul-Americana. O técnico interino Cláudio Caçapa garantiu foco no duelo decisivo, onde o o Glorioso precisará reverter o 2 a 0 aplicado pelos argentinos em Buenos Aires.

"Agora precisamos pensar para frente. E pensar para a frente significa reverter os dois gols contra o Racing. O pensamento é só esse. O foco é só esse. O trabalho vai ser todo voltado para esse jogo. É uma chance que nós tempos após o Carioca. Essa chance já vem na quinta para a gente, quem sabe, bater campeão. Mas isso vai depender daquilo que vamos mostrar em campo. E tenho certeza que vamos mostrar muito mais do que no jogo de ida e muito mais do que o jogo de hoje", disse Caçapa, em entrevista coletiva.

Sobre a derrota para o Vasco em São Januário, o interino entende que é necessário trabalhar para apresentar um melhor futebol. O Cruz-Maltino teve pênalti aos 15 do primeiro tempo e convertido por Vegetti, sendo este o único gol do jogo.

"Se formos analisar o jogo de hoje, tivemos mais finalizações, mais posse. O que nos atrapalhou foi o pênalti. O Vasco criou mais coragem depois do pênalti e tiveram, em alguns momentos, o controle do jogo. Mas precisamos fazer mais."



Este foi o terceiro ano seguido que o Botafogo fica fora das semifinais do Carioca. Desta vez o cenário foi pior, pois o Alvinegro sequer conseguiu ficar entre quinto e oitavo para disputar a Taça Rio, em que é bicampeão.

Veja outras respostas de Caçapa:

Situação no clube

"Reafirmo que vim como interino, diretoria deixou claro para mim. Aproveito os momentos como treinador e se a diretoria achar que eu devo continuar aí é outra coisa. A vontade é de continuar, o Botafogo é um grande clube, a camisa ficou mais pesada depois de 2024. O pensamento não é em mim, mas sim na equipe. Pensar em na quinta-feira fazermos um grande jogo e virar essa situação."

Início ruim

"Tenho minha parcela também, assumo. Mesmo como interino. Para a gente é ruim, não é o que queríamos. A diretoria fez um planejamento, e temos que acreditar e entender. A certeza que temos agora é que temos que melhorar. Precisamos competir mais, agredir mais o adversário, finalizar mais e marcar mais gols. Hoje o que precisamos é isso. Temos que botar a cabeça no lugar, e quinta-feira temos a possibilidade de bater campeão. A tristeza de ficar de fora fica por uns dias, mas, se formos campeões na quinta, com certeza a gente esquece."