Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/02/2025 13:21 | Atualizado 23/02/2025 13:23

Rio - O Botafogo terá o retorno de Jeffinho para encarar o Vasco neste domingo (23), pela última rodada da Taça Guanabara, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Ausente neste início de temporada por lesão, o jogador está incluído entre os relacionados.

Ao mesmo tempo, Cláudio Caçapa não poderá contar com alguns jogadores, entre eles Danilo Barbosa, que não teve o motivo da ausência divulgado. Além dele, Alex Telles e Barboza estão suspensos pela confusão no final do clássico com o Flamengo, no último final de semana.

Artur segue ausente, mas deverá retornar a tempo para enfrentar o Racing, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira (27).