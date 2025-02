Alexander Barboza é zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

"Na vida, nunca deixei de reconhecer quando poderia ter feito algo diferente e por isso resolvi escrever essa mensagem. No final do jogo, de cabeça quente, falei coisas que repercutiram de uma forma que não deveria acontecer. Em nenhum momento tive o intuito de criticar as decisões da diretoria, e por isso faço essa retratação pública. Gostaria de deixar isso claro. Sigo plenamente confiante em quem nos respalda e com a mesma convicção no trabalho que nos levou ao caminho dos títulos. Seguirei forte, trabalhando com seriedade e honrando essas cores que me orgulha vestir", escreveu Barboza, através de suas redes sociais.

"Estamos todos juntos pelos objetivos do Botafogo e por nossos sonhos e os de nossa gente. Queremos ganhar, é nossa obsessão. Todos passam por momentos difíceis e aqui neste clube aprendemos a nos levantarmos juntos; time, diretoria e torcida, mesmo sem a simpatia de muitos. Vivo o melhor momento da minha carreira e agradeço ao clube e ao John Textor por isso", completou.

Críticas teriam irritado Textor

Não foi somente Barboza que expôs publicamente seu incômodo com a demora do Botafogo em contratar um substituto para Artur Jorge. Savarino também externou como a ausência de um comandante "afeta" o desempenho da equipe nesta temporada.

As reclamações dos dois atletas, inclusive, geraram irritação em John Textor , que não gostou de ver um assunto interno do clube sendo exposto.

Botafogo segue sem treinador

Enquanto isso, o Glorioso segue sem um técnico. São 51 dias sem ter um treinador efetivo desde a saída de Artur Jorge para o Al Rayyan, do Catar, no dia 4 de janeiro.

Desde então, a equipe foi comandada interinamente por Carlos Leiria, do sub-20, que não agradou, e agora é treinada por Cláudio Caçapa. Ele retornou ao clube carioca na última semana para ser auxiliar permanente, mas está ocupando a área técnica até a contratação de um novo profissional.