Gregore em ação na derrota do Botafogo para o VascoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2025 21:23

derrota por 1 a 0 para o Vasco. Com isso, o Glorioso não pegou a vaga na Copa do Brasil via estadual e precisará lutar por ela no segundo semestre em outras competições. Rio - O Botafogo acenou desde o início quanto à despreocupação com o Campeonato Carioca e o resultado veio em campo: eliminado ocupando a nona colocação e fora até mesmo da Taça Rio após a. Com isso, o Glorioso não pegou a vaga na Copa do Brasil via estadual e precisará lutar por ela no segundo semestre em outras competições.

São algumas possibilidades para isso acontecer. A primeira delas é conquistar o título da edição atual, em que a equipe entrará somente na terceira fase.

Os outros cenários passam por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Caso conquiste novamente o torneio continental, estará garantiu para a edição de 2026 e, com isso, também no mata-mata nacional.

Já pelo Brasileirão, o Alvinegro precisa se classificar para a Libertadores ou então ter a melhor campanha dentro dos que não foram. Em 2024, o Cruzeiro terminou na nona colocação e ganhou o direito de ir direto à terceira fase.

Este foi o terceiro ano seguido que o Botafogo fica fora das semifinais do Carioca - desde 2022, com a chegada de John Textor, que comentou sobre não valorizar tanto assim o estadual. No entanto, nos dois últimos anos, disputou e levantou o troféu de consolação da Taça Rio.