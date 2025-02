Sob o comando de Cláudio Caçapa, Botafogo se prepara para o duelo com os argentinos no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Cláudio Caçapa, Botafogo se prepara para o duelo com os argentinos no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2025 17:34

Agora, os jogadores se preparam para enfrentar o Racing, da Argentina, na decisão da Recopa Sul-Americana. Por lá, a eliminação foi destaque na imprensa.

"De ser campeão da Copa Libertadores a ser humilhado no Campeonato Carioca. Esse é o presente do Botafogo, que a menos de três meses da sua história consagração no certame sul-americano, se despediu sem pena nem glória do torneio em que enfrenta os principais clubes do Rio de Janeiro", escreveu o 'Olé'.



Já o 'El Gráfico' ressaltou que o Alvinegro "foi amplamente superado pelo Gigante da Colina". "Para além dos males, seu treinador decidiu não poupar titulares que, ao contrário de la Academia, acumularam fadiga para o duelo da volta", completou o portal.

