Santiago Rodríguez iniciou os trabalhos com o Botafogo nesta segunda-feira (24)Vitor Silva / Botafogo

Rio - Santi Rodríguez iniciou os trabalhos com o Botafogo nesta segunda-feira (24), no CT Lonier. Anunciado no último sábado (22) , o uruguaio fez seu primeiro treino com bola pelo clube.

À exceção de John, apenas os jogadores que não foram titulares na derrota por 1 a 0 para o Vasco estiveram na atividade em campo. No entanto, sua estreia poderá demorar a acontecer.

Como está eliminado do Campeonato Carioca, o Glorioso só terá a disputa da Recopa Sul-Americana até o início do Campeonato Brasileiro. Porém, a janela de inscrição para o torneio continental já se encerrou, e Santi não poderá estar à disposição.

Com isso, ele deverá estrear na primeira rodada do Brasileirão, no dia 30 de março, contra o Palmeiras.

Principal reforço da janela do Botafogo

Contratado junto ao New York City, dos Estados Unidos, Santiago Rodríguez chega com o status de contratação mais badalada do Botafogo, até aqui, nesta janela de transferências. Ao todo, a operação por ele deve custar 17 milhões de dólares (cerca de R$ 97 milhões).