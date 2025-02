Jogadores do Botafogo reunidos no gramado - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2025 09:42

Rio - O sistema ofensivo do Botafogo passa por problemas em fevereiro. O Glorioso, que ainda segue em busca de um treinador, disputou sete partidas no mês, mas balançou as redes apenas três vezes no período. A situação liga o alerta para a Recopa Sul-Americana, contra o Racing.



Como perdeu para os argentinos no jogo de ida por 2 a 0 , precisará vencer por três gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Isso significa que a produção de todo o mês de fevereiro até aqui precisará aparecer na decisão. Um triunfo por dois gols de diferença força a prorrogação.

E os gols anotados no mês foram feitos por jogadores considerados reservas. Patrick de Paula anotou o primeiro, na derrota para o Flamengo na Supercopa Rei por 3 a 1. Os outros dois vieram com Kayke, atacante da base alvinegra. Ele marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu e no empate por 1 a 1 com o Boavista.

Na decisão contra o Racing, o técnico Cláudio Caçapa deve ter o "reforço interno" de Jeffinho. O atacante se recuperou de uma lesão e estreou na temporada diante do Vasco

Outra arma para o ataque pode ser Artur, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o Carioca. Havia a expectativa de que ele retornasse para a partida de ida da Recopa, mas foi poupado de olho no duelo de volta.

Jogos do Botafogo em fevereiro:

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa Rei)

Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo (Campeonato Carioca)

Botafogo 0 x 2 Madureira (Campeonato Carioca)

Flamengo 1 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)

Boavista 1 x 1 Botafogo (Campeonato Carioca)

Racing 2 x 0 Botafogo (Recopa Sul-Americana)

Vasco 1 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)

Agenda

Botafogo e Racing medirão forças na quinta-feira (27), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo da volta da Recopa. Depois disso, o Glorioso volta a campo apenas no fim de março para a primeira rodada do Brasileirão.