Nathan Fernandes (à direita) e Jair (à esquerda) foram apresentadosVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2025 13:49 | Atualizado 25/02/2025 14:03

Rio - O Botafogo apresentou nesta terça-feira dois jogadores que já vem treinando com o elenco. O zagueiro Jair, de 19 anos, que inclusive estreou contra o Vasco, e o atacante Nathan Fernandes, de 20 anos, que estava no Grêmio. O defensor agradeceu a oportunidade recebida no atual campeão da Libertadores.

"Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a confiança de todos, do John Textor, dos dirigentes. Muito honrado de estar vestindo essa camisa, espero mostrar todo meu potencial e que possamos fazer uma linda história juntos", afirmou Jair.

No total, o Botafogo desembolsou algo em torno de R$ 150 milhões nos dois jovens. Nathan Fernandes, que ainda não entrou em campo pelo clube carioca, citou Garrincha, considerado um dos maiores ídolos do Alvinegro, como figura marcante para ele no futebol.

"Muito feliz de estar aqui. Quando soube que poderia vir para o Botafogo falei com meus empresários, fiquei muito feliz, de estar mais perto da minha família também. Estar no Botafogo é diferente, postei a foto do Garrincha, que é uma referência para todos. Espero estrear logo. Quero agradecer também à torcida que vem me mandando mensagem, vou fazer de tudo para ajudar", finalizou.