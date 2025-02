Apresentação de Nathan Fernandes, novo atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Apresentação de Nathan Fernandes, novo atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2025 16:30 | Atualizado 25/02/2025 16:34

Rio - Nathan Fernandes não deve ficar à disposição do técnico Cláudio Caçapa para a partida do Botafogo contra o Racing, válido pela Recopa Sul-Americana. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda quando defendia a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20.

Na entrevista de apresentação, nesta terça-feira (25), ele disse que não sente dores e que tem realizado trabalhos na academia. O jogador ainda contou que quase foi a campo no treino, mas a decisão final foi por resguardá-lo.

"Tive uma lesão na seleção brasileira, no segundo jogo da fase final. Foi uma lesão que eu não precisava arriscar lá. Vim para cá tratar, fiz a ressonância aqui, deu um grau ali, mas já estou fazendo academia. Hoje quase fui para o campo, mas preferiram me resguardar, até porque não adianta arriscar agora e perder depois por três ou quatro meses. Estou tranquilo, trabalhando, me esforçando para voltar mais rápido para o campo e poder mostrar meu futebol", disse Nathan.

"Venho trabalhando muito na academia. Como falei, poderia ter ido no campo hoje, mas preferiu não arriscar. Estou bem, me sentindo bem, não estou com dor, não estou com nada, mas acho que é melhor prevenir. Nós sabemos como é lesão muscular. Venho me esforçando ao máximo ali na academia, pegando peso, fazendo trabalho de resistência para melhorar, chegar no campo e dar o meu melhor futebol", completou posteriormente.

Botafogo e Racing medirão forças na quinta-feira (27), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Como perdeu na ida por 2 a 0 , o Glorioso precisará vencer por dois gols de diferença para forçar a prorrogação.

Chegada ao Botafogo

No Alvinegro, Nathan Fernandes reencontrará Cuiabano, com quem trabalhou no Grêmio. Além disso, ele, que é natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, ficará mais perto da família.

"Quando houve o contato do Botafogo e o Cuiabano descobriu, ele ficou mandando mensagem, falando: 'vem para cá, vem jogar com a gente, você vai gostar'. Eu estava maluco para vir para cá logo. É um clube tradicional, todos sabem disso. Estou muito feliz de estar aqui. Sou de Campos dos Goytacazes. Quando soube, logo pensei na família. Sou muito familiar, gosto de estar perto", contou Nathan Fernandes.