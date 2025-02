Influenciador do Botafogo, Igor Melo foi baleado após ser confundido com bandido - Reprodução

Publicado 25/02/2025 12:38

baleado por um policial militar reformado na madrugada da última segunda-feira (25) após deixar a casa de shows onde trabalha na Penha, Zona Norte do Rio, e ser confundido com um bandido. O clube desejou uma pronta recuperação ao alvinegro e fez cobranças por "justiça e elucidação dos fatos". Rio - O Botafogo se manifestou, na manhã desta terça-feira (25), sobre o caso do influenciador do clube Igor Melo de Carvalho,, Zona Norte do Rio, e ser confundido com um bandido. O clube desejou uma pronta recuperação ao alvinegro e fez cobranças por "justiça e elucidação dos fatos".

"O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos!", diz um trecho do comunicado.

Igor participou de inúmeros… pic.twitter.com/fDFGCQRtXS — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 25, 2025 "Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamento positivos!", ressaltou o Glorioso.

Entenda o caso

Além de influenciador do Botafogo e estudante de publicidade, Igor trabalhava como garçom em uma casa de shows na Penha para complementar sua renda. Na madrugada da última segunda-feira, chamou uma moto por aplicativo para ir embora, mas levou um tiro de um policial militar reformado durante o trajeto para casa ao ser confundido com um bandido. Câmeras de segurança mostram que ele ainda vestia a camisa do trabalho.

Igor foi atingido pelas costas e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde é estável.

Mulher e PM alegam que jovens estavam armados



Em depoimento, a mulher do agente informou que no fim da noite de domingo (23), por volta das 23h, foi abordada por dois homens em uma moto azul, sendo um de camisa preta e outro de blusa amarela, na esquina da Rua Irani com a Rua Conde de Agrolongo, na Penha.



Na declaração, ela alegou que o homem de amarelo estava armado e apontou a arma para o seu rosto, roubando seu telefone e fugindo em seguida. Na sequência, a mulher narrou que encontrou com o marido e ambos saíram para procurar os suspeitos. No momento em que encontraram a dupla, o PM teria os abordado e dado voz de prisão, mas o garupa da moto teria sacado a arma. No entanto, o agente teria sido mais ágil e feito dois disparos contra ele.



Ainda na delegacia, ela revelou que os homens pularam do viaduto e abandonaram a motocicleta no local. Logo depois, a mulher reconheceu Thiago como o motorista que estava de camisa preta e Igor como o homem armado de blusa amarela. O policial militar confirmou a versão da companheira e disse ainda que Thiago teria pedido desculpas pelo ocorrido. A suposta arma e o celular não foram encontrados.

O que dizem as polícias Militar e Civil?



Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria) foram informados sobre dois homens, em uma motocicleta, que teriam sido alvos de disparos provenientes de um veículo desconhecido. Ao chegarem no local, um deles já havia sido socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, enquanto o condutor da motocicleta foi levado a delegacia para esclarecer os fatos.



O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), onde um policial militar da reserva se apresentou como autor dos disparos. A mulher dele teria reconhecido o motociclista como um dos responsáveis pelo roubo de seu celular. Por conta disso, os dois seguem presos, sendo Igor sob custódia no hospital.



"A corporação colabora integralmente com o trabalho de investigação da Polícia Civil e o caso foi encaminhado a Corregedoria da Geral da Polícia Militar", disse em nota.



De acordo com a Polícia Civil, o fato foi apresentado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso). O PM reformado e a mulher foram ouvidos. Enquanto Thiago Marques, se recusou a prestar depoimento, optando por só se manifestar em juízo.



Devido ao estado de saúde de Igor, ele não pôde ser ouvido de imediato. No entanto, uma equipe da 22ª DP (Penha), para onde o caso foi encaminhado, foi ao hospital na manhã nesta terça-feira (25) para colher seu depoimento.



"Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outros elementos que comprovem a real dinâmica dos fatos. Todas as evidências serão analisadas, a fim de apurar a conduta e a responsabilidade de todos os envolvidos, bem como os crimes que possam ter sido praticados", explicou em nota.