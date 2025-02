Thiago Lauro chega ao Botafogo por empréstimo para atuar a princípio no sub-23 - Divulgação/Deportivo Morón

Rio - O Botafogo acertou a contratação do meia argentino Thiago Lauro, de 19 anos, que atua pelo Deportivo Morón, clube da segunda divisão da Argentina. O jogador chega a princípio para o projeto do time sub-23 do Glorioso. As informações são do jornal "El Editor Platense".

De acordo com a publicação, o jogador chega ao Glorioso por empréstimo, com opção de compra no valor de 400 mil dólares (R$ 2,3 milhões). Ele publicou foto nas redes sociais a caminho do Brasil.



Thiago Lauro disputou 12 jogos e tem um gol pelos profissionais do Deportivo Morón. O jovem foi contratado em 2023 após se destacar na base do Defensores de Cambaceres, que manteve 15% dos direitos econômicos na negociação.