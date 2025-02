John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2025 09:30

Rio - Vice-campeão da Supercopa do Brasil e eliminado do Carioca, o Botafogo tenta amenizar a crise no início de temporada com a conquista da Recopa Sul-Americana. Porém, para contratar o título inédito, o Alvinegro precisará reverter a derrota para o Racing, da Argentina, por 2 a 0, nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Para conquistar o título inédito, o Botafogo aposta na presença de John Textor. O empresário americano, que é o acionista majoritário da SAF do Glorioso, estará presente no Brasil pela primeira vez em 2025 e terá a oportunidade de "aparar as arestas" com os jogadores, que demonstraram insatisfação com a demora pela contratação de um novo treinador.

John Textor estava resolvendo as questões do Botafogo à distância. Entre eles, a busca por um técnico para o lugar de Artur Jorge, que saiu em janeiro rumo ao Al-Rayyan, do Catar. O americano conversou com nomes como André Jardine, Tite, Rafa Benítez, Tata Martino, Roberto Mancini, Paulo Fonseca e Vasco Matos. Este último chegou a fechar, mas a falta de licença da Uefa anulou o negócio.