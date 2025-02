Túlio Maravilha é um dos grandes ídolos do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Túlio Maravilha é um dos grandes ídolos do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2025 13:53

Rio - Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha deu sua opinião sobre o protesto feito por alguns jogadores do futebol brasileiro contra os gramados sintéticos. Em entrevista à ESPN, o ex-atacante afirmou que é normal os atletas preferirem atuar na grama natural, mas defendeu o direito dos clubes de optaram por pisos como o do Estádio Nilton Santos.

"Claro, se você perguntar para 200 mil jogadores, 210 vão querer a grama natural. Não podemos comparar o futebol, a grama, o clima do Brasil com a Europa, que é totalmente diferente. Então, quem tem o tapetinho, Palmeiras, Botafogo e o Athletico-PR, sem falar em outros que eu não lembro, você tem que se adaptar, amigo. Você tem que jogar conforme a musica. Se é tango, vamos dançar tango, se é samba, vamos dançar samba. Então, jogador que é bom, é bom em qualquer lugar. A gente era garoto e jogava na rua descalço, ainda fazia gol, imagina no campo society. Não tem essa desculpa não", defendeu o ex-jogador.

O manifesto contra o gramado sintético contou com nomes importantes do futebol brasileiro, como Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gerson Gabigol e outros. Os atletas cobraram uma padronização com piso natural e de qualidade nos estádios.

Neste momento, somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem piso sintético: Botafogo e Palmeiras, os dois últimos campeões. O Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Outro clube conhecido por utilizar esse tipo de gramado é o Athletico-PR, que foi rebaixado e disputará a segunda divisão do futebol brasileiro em 2025.