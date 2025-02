Artur Jorge conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América pelo Botafogo em 2024 - Renan Areias / Agência O Dia

Artur Jorge conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América pelo Botafogo em 2024Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 15:47

Rio - Artur Jorge voltou a falar sobre sua saída conturbada do Botafogo. Em entrevista à TV portuguesa SIC, o treinador, que fez história no Alvinegro com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, destacou que sua ligação com o clube será "eterna" e revelou que mantém contato com alguns jogadores.

"O Botafogo não vai sair nunca da minha vida. Foi o lugar em que fui mais feliz na minha vida esportiva. Essa ligação vai sempre existir, tenho grande apreço e grande carinho pelo Botafogo, por sua torcida e pelos seus jogadores. Falei com todos os jogadores que trabalharam comigo antes da final da Supercopa do Brasil, que acabaram perdendo. Criamos uma relação muito próxima, tendo em conta aquilo que conseguimos juntos. Daqui a 10 ou 20 anos, quando se falar de 2024, da primeira conquista da Libertadores do Botafogo, vai se falar de mim inevitavelmente", afirmou.

O treinador português também comentou sobre o incômodo causado por sua postura durante a negociação com o Al-Rayyan, do Catar, que foi fechada no início de janeiro. Artur deu cinco entrevistas em dezembro, sempre deixando seu futuro em aberto, o que irritou o Botafogo.

"(Sobre a saída) Há fatos que nós sabemos mais do que os torcedores. É muito fácil julgar ou criticar o que quer que seja. Eu tive no final do último jogo contra o São Paulo, em que fomos campeões em casa, o estádio a gritar por mim: "Fica, fica, fica". Mas eu sei um pouco mais do que os torcedores, eu tenho mais informação", declarou o técnico.

"Temos que às vezes ser mais brandos no julgamento. Ninguém é doido para querer o pior para si. Dentro daquilo que eu sabia, dentro daquilo que era o momento, me fez tomar essa decisão. Isso não invalida a ligação. E saber que do outro lado há pessoas que até hoje se manifestam. E hoje, sim, com mais sentimento do que aqueles que foram na emoção do momento", co0mpletou.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no início de 2024 e disputou 55 partidas. Ao todo, foram 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.