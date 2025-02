Hernán Crespo trabalhou no Brasil em 2021, ano em que foi técnico do São Paulo - Rubens Chiri / saopaulofc.net

Hernán Crespo trabalhou no Brasil em 2021, ano em que foi técnico do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Publicado 26/02/2025 13:03 | Atualizado 26/02/2025 14:17

Rio - O técnico Hernán Crespo, ex-São Paulo, é o favorito para assumir o comando do Botafogo. Nesta quarta-feira (26), o treinador argentino se reuniu virtualmente para negociar com John Textor e debater questões salariais. A informação do interesse foi divulgada primeiramente pelo "Canal do TF".

LEIA MAIS: Botafogo está perto de anunciar o retorno de Marçal



Internamente, Crespo é bem avaliado pelos responsáveis do futebol do Botafogo. O treinador de 49 anos está livre no mercado desde novembro, quando deixou o Al-Ain, dos Emirados Árabes.



Além de São Paulo e Al-Ain, o ex-atacante também treinou Modena-ITA, Banfield-ARG, Al-Duhail-CAT e Defensa y Justícia-ARG — onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2020. Internamente, Crespo é bem avaliado pelos responsáveis do futebol do Botafogo. O treinador de 49 anos está livre no mercado desde novembro, quando deixou o Al-Ain, dos Emirados Árabes.Além de São Paulo e Al-Ain, o ex-atacante também treinou Modena-ITA, Banfield-ARG, Al-Duhail-CAT e Defensa y Justícia-ARG — onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2020.