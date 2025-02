Wesley, atacante do Al-Nassr, está na mira do Botafogo - Reprodução/Redes sociais

Wesley, atacante do Al-Nassr, está na mira do BotafogoReprodução/Redes sociais

Publicado 26/02/2025 21:37

Rio - O Botafogo segue se movimentando nos último dias da janela de transferências e avançou pela contratação do atacante Wesley, de 19 anos, ex-Corinthians e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jovem chegaria por empréstimo ao Glorioso até o fim de 2025 e detalhes separam um desfecho positivo.

Wesley chegou ao Al-Nassr em agosto de 2024 em transação na casa dos 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões na época). Na temporada 24/25, ele soma apenas 10 jogos, com um gol marcado e duas assistências.

O jogador está infeliz no futebol saudita e acenou positivamente para a ideia de defender o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Ele atua preferencialmente pelo lado esquerdo. As informações são do "FogãoNET".

Caso acerte com o Botafogo, Wesley será o terceiro campeão do Sul-Americano Sub-20 contratado na janela de início de ano. O atacante se junta ao zagueiro Jair, ex-Santos, e Nathan Fernandes, ex-Grêmio.