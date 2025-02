O empresário John Textor é o acionista majoritário da SAF alvinegra - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/02/2025 15:02

Rio - John Textor fez um acordo para pagar R$ 1 milhão e encerrar o processo movido contra ele no STJD. O dono da SAF do Botafogo respondia no Tribunal pelas acusações de manipulação que fez durante o Campeonato Brasileiro de 2023, sem apresentar provas. A informação foi dada pelo "ge".

O STJD enquadrou Textor nos artigos 243 F (ofender alguém em sua honra), por cinco vezes, e 221 do CBJD. No início de 2024, Textor declarou que tinha provas de que jogos do Brasileirão do ano anterior haviam sido manipulados, mas não as apresentou. Depois, fez uma publicação em seu site afirmando que o jogo entre Palmeiras e São Paulo foi manipulado.

A iniciativa de sugerir a multa de R$ 1 milhão partiu da defesa de Textor para evitar o julgamento, que poderia resultar em uma punição de dois anos para o norte-americano. Será o maior valor de multa que já foi paga ao STJD, superando R$ 260 mil pagos pelo Grêmio.



Agora, Textor terá 10 dias para efetuar o pagamento e encerrar o inquérito, aberto após pedidos da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol.