Igor Jesus em ação contra o Racing, no El Cilindro - Vítor Silva / Botafogo

Igor Jesus em ação contra o Racing, no El CilindroVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/02/2025 15:29

Rio - Principal esperança de gol do Botafogo , Igor Jesus projetou a partida de volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. Para conquistar o título, o Glorioso terá de reverter a vantagem de dois gols construída pelo adversário nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Leia mais: Cláudio Caçapa busca primeira vitória no comando do Botafogo em 2025

"Sabemos o quanto é importante para nós. É o jogo praticamente da vida para que possamos dar uma resposta direta, não só para o torcedor, mas também para o interno, mostrar a qualidade que temos", declarou o camisa 99 em entrevista à 'ESPN'.

"Nem sempre você vive grandes momentos e temos mais uma oportunidade de entrar em campo e fazer um grande jogo, mostrar ao nosso torcedor que temos total capacidade de mudar esse resultado e sair com a taça, que é o mais importante para nós", completou.

O centroavante também elogiou Cláudio Caçapa, auxiliar técnico que estará no comando do elenco na decisão: "Nós o encaramos como nosso treinador, até porque sabemos do seu potencial e da experiência que tem no mundo do futebol. É muito agressivo em seu modo de jogar e tem nos passado muita confiança".