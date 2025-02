Nathan Fernandes foi apresentado como novo atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2025 18:18

Rio - Apresentado nesta semana como novo reforço do Botafogo para a temporada, o atacante Nathan Fernandes revelou que Cuiabano, seu companheiro nos tempos de Grêmio, o aconselhou a acertar com o Glorioso. O jovem recordou as conversas com o lateral no período de negociações.

"Quando houve o contato do Botafogo, o Cuiabano descobriu. Ele ficou mandando mensagem falando: “Vem para cá, vem para cá, neguinho! Vem jogar com nós. Você vai gostar, é maneiro, é bom, é legal.” E eu estava maluco para vir para cá logo. É um clube tradicional, acho que todos sabem disso. Estou muito feliz de estar aqui", disse.

Nathan Fernandes está em transição após lesão muscular e ainda não estreou pelo Botafogo. Ele se lesionou na reta final da campanha do título sul-americano da categoria sub-20.

O jogador contou que a torcida alvinegra já o impressionou em outras oportunidades, quando atuava pelo Grêmio e foi enfrentar o Alvinegro em Cariacica, no Espírito Santo. Na ocasião, o Botafogo venceu por 2 a 1.



"Rapaz, nós fizemos um jogo lá no Espírito Santo, estávamos no caminho de entrar no vestiário, passamos pela torcida do Botafogo… Meu Deus, que loucura! Loucura. Eu fui de banco nesse jogo, lembro que quando estávamos no banco, eu senti quando o mosaico aparece…. Não pode falar, tem que fingir que não está nem ligando, olha para o lado e já era (risos). Mas tu vê aquilo lá e fala: 'Caraca, sinistro!'. E não foi no Rio, isso me impressionou bastante."