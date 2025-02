Botafogo e Cruzeiro não têm jogos marcados até a primeira rodada da competição nacional - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo e Cruzeiro não têm jogos marcados até a primeira rodada da competição nacionalVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2025 16:34

Rio - Eliminados precocemente no Estadual, Botafogo e Cruzeiro estudam realizar um amistoso em março. O confronto faria parte da preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que ambos não têm jogos marcados até o início da competição nacional. As informações são do jornalista Samuel Venâncio.